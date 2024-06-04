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Сергей Трофимов о дочери в шоу «Голос»: «Упертая»

Певец Сергей Трофимов заявил, что был против участия дочери в шоу «Голос»

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«Первый канал»

Певец Сергей Трофимов признался в беседе с gazetametro.ru, что был против участия дочери Елизаветы в шоу «Голос».

Трофимов переживал, что зрители программы будут смотреть не на талант дочери, а на ее происхождение. Он предполагал обвинения, что девочку «пропихнули родители». При этом сама Елизавета настояла на участии в передаче.

«Она упертая, если уж что-то решила, то все. У меня знакомые все переживали, когда ей в финале не дали первое место. Подполковник, один мой знакомый, дружим со времен войны в Чечне, ночью мне из Сирии позвонил, ругается: «Я сейчас поеду им там...» Я ему: «Спокойно, это детский конкурс! Все нормально!» — рассказал артист.

В 2023 году Елизавета Трофимова почти дошла до финала восьмого сезона шоу «Голос.Дети». В полуфинале она исполнила песню «Кажется», после чего к ней обратился наставник Егор Крид. Он попросил девушку не бросать музыку.

Крид не выбрал Трофимову, в финал он взял Веронику Сыромлю и Рагду Ханиеву.

Ранее Филипп Киркоров призвал смотреть «Голос» вместо «Евровидения».

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