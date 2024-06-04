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Байден обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы

Байден заявил, что Китай вмешивается в выборы президента США

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Yuri Gripas/Reuters

Американский президент Джо Байден в интервью журналу Time заявил, что Китай вмешивается в выборы главы США.

Он заявил, что есть доказательство того, что вмешательство происходит. При этом глава государства не стал раскрывать подробности, отметив, что это «точка зрения разведки».

«Думаю, у Китая есть интерес во вмешательстве. Все плохие парни поддерживают [экс-президента США Дональда] Трампа. Это не шутка. Подумайте», — заявил Байден.

По его словам, он пытается сохранить «свою демократию», обезопасив ее от Трампа.

До этого телеканал NBC News сообщал, что администрация президента США обеспокоена развитием партнерства между Россией и КНДР, в Вашингтоне полагают, что Москва и Пхеньян якобы могут «предпринять провокации» в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах.

Ранее присяжные в США признали Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов в схеме по выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс.

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