Премьер Польши обсудил с Помпео международный ответ на ситуацию в Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудил с госсекретарем США Майком Помпео важность международного ответа на ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря польского премьера Петра Мюллера.

«Ситуация в Белоруссии требует международного, солидарного действия, если речь идет о различного рода санкциях или дипломатических действиях», — сказал Мюллер журналистам.

В этом контексте Моравецкий подчеркнул важность солидарных действий США и ЕС, добавил пресс-секретарь.

Мюллер подчеркнул, что Варшава выступает за повторные выборы в Белоруссии. Он не уточнил, придерживается ли Помпео такого же мнения.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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