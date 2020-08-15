В Белоруссии санкции ЕС против республики назвали «концом политики»

В МИД Белоруссии считают, что санкции со стороны Евросоюза против республики приведут к «концу политики». Об этом сообщает naviny.by со ссылкой на заявление пресс-секретаря белорусского ведомства Анатолия Глаза.

«Ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Белоруссии. У нас - есть», — сказал дипломат.

По его словам, во внешней политике республики Евросоюз является одним из приоритетных направлений, поэтому Минск настроен на сохранение коммуникации и продолжение диалога с ЕС.

Отмечается, что Глаз прокомментировал решение Совета Европейского Союза о подготовке санкционного списка в отношении белорусских чиновников.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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