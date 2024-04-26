В Мексике мужчина с топором напал на туристку посреди улицы и ранил ее в голову

В Мексике мужчина с топором напал на туристку из Канады. Об этом написал портал Mexico News Daily.

По статистике, Мерида является одним из самых безопасных городов в стране. Однако именно там 23 апреля произошел инцидент, в результате которого иностранка получила ранение в голову и была доставлена в больницу.

На 25-летнюю туристку из Канады напали, когда она гуляла с друзьями возле собора в историческом центре столицы штата Юкатан. В этот момент прохожий выхватил топор у рабочих, проводивших ремонтные работы на главной площади, и без видимых причин напал на женщину.

У пострадавшей началось обильное кровотечение, на место были вызваны парамедики, они перевязали женщине голову и госпитализировали ее. Злоумышленник был задержан на месте. Известно, что он говорит бессвязно и, по всей видимости, страдает психическими расстройствами. Правоохранителям мужчина заявил, что приехал из штата Табаско и что в Мериду его доставило ЦРУ.

Ранее мексиканский картель похитил россиянку, которая отправилась в одиночное путешествие по Латинской Америке.