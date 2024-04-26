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Мария Погребняк сломала палец на шоу «Сокровища императора»

Блогерша Погребняк сломала палец во время испытания на шоу «Сокровища императора»

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ТНТ

В новом воскресном выпуске шоу «Сокровища императора» на ТНТ зрители увидят, как блогерша и телеведущая Мария Погребняк сломала палец. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

В борьбе за главный приз 1 миллион юаней в первом испытании нового выпуска Погребняк сильно ударила палец. Звезда продолжила участие в проекте, но к концу дня палец сильно посинел и двигать им было невозможно — он оказался сломан.

«Если я скажу: «Сорри, у меня рука сломана», я подставлю нашу команду. Я завтра пойду на эти соревнования. Я не покину проект из-за пальца сломанного!» — делится переживаниями Погребняк.

Накануне телеведущая Елена Летучая сообщила, что получила травму ноги.

По словам Летучей, ей сделали операцию. Однако подробности происшествия неизвестны. Несмотря на травму, телеведущая продолжила выходить в свет. В своих социальных сетях она опубликовала снимки на костылях, которые украшены стразами.

Ранее Джанет Джексон рассказала, от какой супергеройской роли отказалась.

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