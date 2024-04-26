Армия России добивается «неожиданных» территориальных успехов на юге Донбасса, прорывая оборонительные рубежи Украины. Об этом пишет Der Spiegel.

В материале указывается, что Украина с нетерпением ждет на фронте выделенный пакет помощи от Соединенных Штатов, однако ситуация для нее «уже давно крайне напряженная», поскольку ВС РФ удалось прорвать рубежи вокруг села Очертинино.

«По данным Spiegel, россиянам удалось воспользоваться ротацией украинских соединений в регионе. Видимо, у них была информация, что 115-ю мехбригаду предстоит сменить. Благодаря численному превосходству русские солдаты смогли продвинуться примерно на шесть километров от Степового до Новобахумтовки и, наконец, до Очеретино», — говорится в тексте.

Как пишет издание, украинцам «не удалось взять ситуацию под контроль». Авторы материала также задаются вопросом, почему «на столь важный участок фронта было переброшено слабое подразделение».

До этого полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что закрепление российских войск в Очеретино означает, что населенный пункт скоро падет.

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