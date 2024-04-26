Россиянин сжег дотла Volkswagen бывшей жены в Зеленограде и попал на видео

Ночью в Зеленограде мужчина на мотоцикле подъехал к припаркованному Volkswagen, который принадлежал его бывшей жене, облил машину бензином и поджег. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«В результате транспортное средство было полностью уничтожено огнем, а также поврежден соседний автомобиль», — говорится в публикации.

Прокуратура округа начала проверку. Отмечается, что злоумышленнику грозит уголовное дело за намеренное уничтожение чужого имущества путем поджога (ст. 167 УК РФ).

Аналогичная ситуация недавно произошла в Самаре, где россиянка сожгла автомобиль бывшего супруга из мести. Инцидент произошел на улице Авторы. Полицейские, обследовав место ЧП и изучив сгоревший автомобиль Lada Priora, пришли к выводу, что возгорание — результат поджога. Опрошенный владелец авто рассказал, что в тот день поссорился с бывшей женой, после чего лег спать. Его разбудил знакомый, когда машину уже тушили пожарные. В тот же день правоохранители задержали подозреваемую — женщина подтвердила свою причастность к преступлению.

Ранее появилось видео поджога четырех машин в Подмосковье.