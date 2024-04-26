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В Киеве сошел с рельсов товарный поезд

«Страна.ua»: в Киеве подозревают диверсию после схода с рельсов товарного поезда

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Depositphotos

В Киеве подозревают диверсию после схода с рельсов товарного поезда около узловой железнодорожной станции Киев-Волынский на юго-западе города. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, инцидент произошел в 22:00 по мск. Причиной аварии назван установленный на пути тормозной башмак. О пострадавших в инциденте не сообщается. Предполагаемым диверсантам может грозить срок до 15 лет лишения свободы.

До этого в Польше воры случайно украли боеприпасы в поезде, едущем на Украину, и выкинули.

Сообщения о том, что именно украли злоумышленники, расходятся. Согласно одним источникам, речь шла о 120 патронах 25 мм калибра, а согласно другим — о гранатах или гранатометах и боеприпасах к ним.

Кража произошла во время остановки поезда в Венглинеце. Поняв, что находится в украденных ящиках, воры избавились от груза: по данным полиции, боеприпасы были найдены в пруду в Старом Венглинеце. Недостачи не обнаружено.

Ранее украинская прокуратура сообщила о сходе с рельсов поезда «Киев-Варшава».

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