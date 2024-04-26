В «Ахмате» заявили о готовности помочь в расследовании отравления игроков «Сочи»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил ситуацию с отравлением футболистов «Сочи», которая произошла в Грозном перед матчем перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы готовы принять участие в расследовании. Но мы не знаем, что происходило внутри «Сочи». Никто не знает, отравились ли они. Мы уважаем их команду, но никто не знает. Мы не вправе переносить игры, есть регламент. Мы узнали об этой ситуации в 18:45», — заявил он.

Поединок начался в 20:30 по московскому времени.

Об отравлении игроков перед матчем заявил главный тренер «Сочи» Роберт Морено. Он рассказал, что после обеда плохо стало 14 футболистам и пятерым членам команды — кого-то тошнило, у кого-то была диарея.

Матч состоялся 25 апреля и завершился поражением «Сочи» со счетом 0:1. Подопечные Морено идут на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ахмат» расположился на 12-м месте с 26 баллами.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее в РФС объяснили, почему не перенесли матч «Сочи» из-за отравления игроков.