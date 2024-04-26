В Кремле рассказали, как закончится спецоперация на Украине

Специальная военная операция (СВО) рано или поздно завершится успехом для России, после чего Москве надо будет выстраивать отношения со странами Европы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

«Так или иначе, отношения придется выстраивать [с европейскими соседями]. Специальная военная операция рано или поздно завершится успехом для нас», — сказал пресс-секретарь президента РФ, комментируя анонсированное президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждение европейской оборонной инициативы.

Он подчеркнул, что географически Россия и Европа никуда друг от друга не денутся, поэтому предстоит выстраивать отношения на новых основах.

«Это будут договоренности о новых модальностях отношений. Построить отношения как раньше уже не получится», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия — страна, которая «никому в Европе не предоставляет угрозы».

До этого Песков заявил, что вовлеченность США в украинский конфликт подтверждается поставками Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет.

До этого США обвинили Россию в разработке спутника с ядерным устройством.