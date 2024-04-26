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Трамп высказался о перспективах сотрудничества с Орбаном

Трамп обещал возобновить сотрудничество с Орбаном, если станет президентом

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Jay Paul/Reuters

Возобновление сотрудничества с премьером Венгрии Виктором Орбаном и восстановление консерватизма входит в интересы США при следующем президенте. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в рамках конференции консервативных политических действий в Будапеште, его слова приводит РИА Новости.

«Я с нетерпением жду возможности снова тесно сотрудничать с премьер-министром Виктором Орбаном, когда я принесу присягу в качестве 47-го президента США», - сказал Трамп.

По мнению бывшего президента Соединенных Штатов, консерваторам необходимо быть едиными и защищать свои ценности. В таком случае они могут выиграть «битву за спасение цивилизации».

До этого Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана великим человеком, комментируя свое сотрудничество с ним.

Ранее Трамп провел встречу с Дудой.

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