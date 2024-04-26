Бывший футболист «Спартака» рассказал, что ему понравилось в матче с ЦСКА

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время игровой карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», высказался в комментарии для «Газеты.Ru» о центральном матче перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги, в котором в столичном дерби ЦСКА и «Спартак» разошлись нулевой ничьей. По мнению специалиста, несмотря на недостаточную зрелищность игры, команды были очень хороши в борьбе.

«Дерби-то неплохое, но понятно, что не увидели забитых мячей. Борьба постоянная, ударов по воротам минимальное количество. Не таким зрелищным получился матч, но что касается борьбы и единоборств, то тут команды преуспели», — считает Деменко.

После 25 проведенных матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков. ЦСКА идет в таблице седьмым, отставая на один балл. В первом круге команды также разошлись миром – 2:2. От занимающего третье место «Динамо» красно-белые отстают на пять очков, а красно-синие – на шесть.

Ранее Вячеслав Колосков отказался назвать футболом матч между ЦСКА и «Спартаком».