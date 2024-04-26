Песков оценил сообщения об элитной недвижимости арестованного Тимура Иванова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не слышал официальных заявлений по поводу особняка арестованного замминистра обороны Тимура Иванова, расположенного на Рублевке. Так он ответил на вопрос «Газеты.Ru» о том, не собираются ли в Кремле организовать проверку элитной недвижимости чиновников после обнаружения у Иванова дома с предположительной стоимостью в миллиард рублей.

«Мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. Естественно, идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности. Это не наша прерогатива. И в любом случае по этому делу я по прежнему предлагаю ориентироваться только на официальные заявления», — сказал пресс-секретарь президента.

Накануне Telegram-канал Shot сообщил, что замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов жил в особняке на Рублевке, площадь которого составляет около 1 тыс. квадратных метров. Стоимость особняка — предположительно 1 миллиард рублей. Владельцем дома в кадастре указана Российская Федерация.

В трехэтажном доме, где жил Иванов, располагаются четыре спальни, пять туалетных комнат, три гостиные, камин, кинотеатр, терраса с зоной барбекю и открытая веранда с зоной отдыха. На этом же земельном участке площадью 34 сотки есть еще и гостевой дом площадью 445 квадратных метров.

Telegram-канал Mash писал, что в Москве Иванов жил в особняке, который фигурировал в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке в Москве. По данным канала, в здании сделали в 2019 году ремонт, после чего туда заехал заместитель Шойгу.

Telegram-канал Baza в свою очередь сообщил о квартире в центре Москвы, которая принадлежит бывшей супруге Иванова. Это пятикомнатная квартира площадью 317 квадратных метров, расположенная в доме на Поварской улице. Ее пытались продать с января за 245 миллионов рублей.

О том, что у Иванова и его семьи есть дорогостоящая недвижимость, журналисты сообщали еще в 2018 году.

Ранее стало известно, что защита намерена ходатайствовать об освобождении замминистра Иванова под залог.