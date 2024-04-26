Женщина без нижнего белья побила стекла автомобилей в Ростове-на-Дону

Женщина разбила несколько машин на Фурмановской улице и Евдокимова. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов главный - Топ1 - Новости Ростова-на-Дону».

Отмечается, что дончанка разбила стекла кирпичом во время прогулки. Что побудило ее к таким действиям, пока что неизвестно. Полиция задержала гражданку, женщину госпитализировали.

Всего она разбила стекла у 25 автомобилей.

До этого стало известно, что на Патриарших прудах Mercedes GLE 300 влетел в столб, после чего находившиеся в нем мужчины сделали селфи и скрылись. Mercedes врезался в столб, который в результате столкновения оказался перекошен. Сам автомобиль был арендован. Полиция начала проверку.

Кроме того, на москвича, который таранил на трассе автомобиль с семьей из Краснодара, завели уголовное дело. Со слов потерпевшей Елены, за семьей увязался мужчина, угрожал расправой. Водитель на Volkswagen шесть раз протаранил их машину. Во время пятого удара женщину отбросило в Hyundai, который ехал впереди. После у Елены получилось уехать.

Ранее была названа категория водителей, которая чаще других попадает в ДТП.