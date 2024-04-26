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В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в КНР

Песков: подготовка визита Путина в Китай находится на завершающей стадии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка поездки в Китай президента России Владимира Путина находится в завершающей стадии.

«Действительно, подготовка поездки президента в Китай находится в завершающей стадии», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что сроки поездки будут объявлены по согласованию с китайскими партнерами.

«Любые контакты в наше время глав России и Китая — это события, которые приковывают к себе внимание всего мира», — отметил он.

По его словам, в повестке дня переговоров РФ и КНР вопросы, которые представляют взаимные интересы, с акцентом на развитие многопрофильного двустороннего сотрудничества.

Накануне Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что в мае собирается посетить Китай. В сообщении уточняется, что с учетом названного месяца этот визит может стать первой зарубежной поездкой президента на новом сроке полномочий. До этого в Кремле рассказали о планах Путина на майские праздники. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у российского лидера «праздники рабочие».

Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.

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