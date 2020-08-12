Путин и Макрон обсудили борьбу с коронавирусом с учетом регистрации вакцины в РФ
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону противодействие распространению коронавируса с учетом регистрации в РФ вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания», — говорится в сообщении.
Детали беседы не уточняются.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей попробовала вакцину на себе.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V». Он поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Глава Минздрава рассказал, когда выпустят первые партии вакцины от COVID-19
— Американский журналист усомнился в реальности российской вакцины от коронавируса