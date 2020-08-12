Путин и Макрон обсудили борьбу с коронавирусом с учетом регистрации вакцины в РФ

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону противодействие распространению коронавируса с учетом регистрации в РФ вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания», — говорится в сообщении.

Детали беседы не уточняются.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей попробовала вакцину на себе.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V». Он поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года.

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