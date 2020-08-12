В Госдуме назвали неэтичным использование белорусскими силовиками машин «скорой»

Использование машин скорой помощи правоохранительными органами Белоруссии нарушает нормы международного права. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы, бывший врач-хирург Алексей Куринный.

«По общим международным нормам этого делать нельзя — это считается неэтичным. Нельзя в любом конфликте пользоваться таким прикрытием. Было ли это в Минске, как это происходило — мне трудно сказать», — сказал он.

По словам депутата, если такие факты подтвердятся, то власти Белоруссии могут столкнуться с международной реакцией.

«Были такие прецеденты и раньше. Использовали машины журналистов и миссий ООН. На все это была соответствующая реакция международного сообщества. Я не исключаю, что подобная реакция может быть и здесь. Будет осуждение такого общего характера», — предположил Куринный.

Ранее портал TUT.BY опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники милиции в Минске используют для передвижения машину скорой помощи. О похожих случаях сообщал и корреспондент телеканала «Белсат».

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