Китай ввел санкции против 11 американцев

Китай ввел санкции против 11 официальных американских лиц, пишет ТАСС.

Отмечается, что так КНР ответила на действия Минфина США, предпринятые против официальных лиц Китая и Гонконга.

«Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек», — приводятся слова представителя МИД КНР Ван Чжао Лицзянь.

Ранее США ввели санкции против чиновников коммунистической партии Китая за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека». Вашингтон обвиняет Китай в том, что разрабатываемый китайским парламентом законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию автономии региона.

В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю на условиях «Одна страна – две системы». Город должен сохранять автономию, а его жители – широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года. После принятия закона о национальной безопасности у властей КНР появились широкие возможности для ограничения гражданских свобод в регионе.

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