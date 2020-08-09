Явка на президентских выборах в Белоруссии достигла 73,4%

Явка на президентских выборах в Белоруссии на 16.00 достигла 73,4%, передает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома страны Вадима Ипатова.

Он рассказал, что в Брестской области явка составила 75,11%, Витебской — 75,05%, Гомельской — 81,87%, Гродненской — 75,66%, Минской — 72,30%, Могилевской — 80,29%, в городе Минске — 58,73%.

На пост главы Белоруссии выдвигаются пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко, руководящего страной 26 лет.

В бюллетенях есть графа «против всех».

Основной день голосования проходит 9 августа. Досрочно на выборах проголосовали 41,7% белорусов.

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