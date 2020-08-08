NYT: Трамп хотел добавить свое лицо к барельефам президентов на горе Рашмор

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выражал пожелание, чтобы его лицо высекли рядом с барельефами четырех американских президентов на горе Рашмор. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Республиканской партии.

По их данным, Трамп во время приватной беседы в Белом доме поделился с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноэм идеей добавить свой барельеф на склон горы Рашмор.

При этом, согласно материалу, Трамп не только высказал идею вслух, но в 2019 году один из помощников в Белом доме интересовался в администрации губернатора Южной Дакоты, какие формальности необходимо выполнить, чтобы добавить барельеф на склон горы.

Кроме того, по информации источников, Ноэм в июле преподнесла главе государства муляж горы Рашмор высотой 1,2 м с барельефами пяти президентов, включая Трампа.

На горе Рашмор высечены лица американских президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Гора является своего рода символом патриотизма для американцев, традиционный салют здесь открывает праздничные мероприятия по всей стране, приуроченные ко Дню независимости Соединенных Штатов 4 июля.