Россиян предупредили о главных факторах риска развития меланомы

Ежегодно в мире фиксируется все больше случаев меланомы — самого опасного рака кожи. О том, какие факторы увеличивают риск развития заболевания и почему оно так опасно, «Газете.Ru» рассказал врач-онколог высшей категории «СМ-Клиника» Михаил Пильх.

Согласно статистике, которую привел врач, в 2022 году в России было зарегистрировано более 91 тыс. больных разными видами рака кожи, из них около 12 тысяч (14,8%) — пациенты с меланомой. Заболеваемость этим видом рака у женщин до 45-50 лет гораздо выше, чем у мужчин того же возраста. А вот у 65-летних мужчин ситуация совершенно противоположная: у них риски меланомы выше, чем у женщин.

«Несмотря на то, что меланома выявляется всего лишь у 4% онкобольных, эта форма рака кожи быстро прогрессирует, к тому же имеет весьма неблагоприятные прогнозы. Летальность от меланомы самая высокая на последних стадиях — более 70%», — сказал онколог.

По его словам, почти в 90% случаев меланома диагностируется у пациентов на коже, однако иногда этот вид рака может выбрать в качестве «места своего обитания» и другие органы.

«Меланома не ограничивает свое влияние только на кожу, ее интересуют и другие органы, например, кишечник и желудок, глаза, головной мозг, даже половые органы и слизистая полости носа. Это один из самых быстро метастазирующих, а потому самых опасных видов рака. Нужно также не забывать, что фоновые заболевания кожи, включая любые пигментные образования, имеют высокие риски перерождения в меланому. В этом — их скрытая опасность», — добавил Пильх.

Специалист выделил несколько разновидностей меланомы, которые чаще всего встречаются у онкобольных.

Поверхностная меланома — одна из наиболее распространенных среди людей со светлой кожей и веснушками. На начальной стадии эта меланома имеет вид неровного коричневого пятна с розоватыми или черными вкраплениями. При прогрессировании меланомы в течение нескольких месяцев пятно может увеличиваться в размерах, уплотняться и кардинально менять цвет на черный.

Узловая меланома внешне похожа на выпуклую шишку темно-коричневого или бордового цвета и в большинстве случаев локализуется на лице, шее и спине. Она имеет свои особенности развития, например, прорастает вглубь тканей, из-за чего во внутренних органах очень быстро появляются метастазы.

Лентиго-меланома — еще один вид рака кожи, который в основном наблюдается у пожилых людей старше 60 лет. Она отличается от других форм рака медленным ростом (на протяжении нескольких лет) и чаще всего возникает в открытых для ультрафиолета зонах — на лице и конечностях.

Онколог также перечислил основные факторы риска, провоцирующие развитие меланомы. В их числе агрессивное влияние ультрафиолета, особенно в летнее время, нордический тип кожи, частое посещение солярия, механическое повреждение родинок.

«Меланома является проблемой №1 для светло-русых европейцев с I и II фототипом кожи (светлая кожа, крайне чувствительная к травматизму и УФ-излучению), проживающих в странах Северной Европы и Скандинавии. В России этот рак тоже достаточно распространен среди разных возрастных категорий — как правило, людей 40–65 лет. Людям со смуглой или темной кожей повезло больше — у них меланома встречается гораздо реже, но при этом ведет себя крайне агрессивно. А значит, и уровень выживаемости у темнокожих пациентов, к сожалению, пока остается низким», — подытожил врач.

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