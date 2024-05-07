Маск назвал срок, за который человечество колонизирует галактику

Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск передоложил, что человеческой цивилизации необходимо продержаться миллион лет для колонизации галактики. Об этом пишет РИА Новости.

На мероприятии института Милкена Маск заявил: «Если бы мы продержались как цивилизация 1 миллион лет, было бы невероятно, мы были бы в каждой части галактики».

Исходя из данных о начале письменности, Маск отметил, что человеческая цивилизация существует всего лишь 5,5 тысячи лет, что заставляет задуматься о возможном существовании инопланетян.

Маск подчеркнул, что при продолжительности Вселенной в 13,8 миллиарда лет и возрасте Земли в 4,5 миллиарда лет, даже если цивилизация просуществовала бы миллион лет, это составляло бы лишь три десятитысячных части времени. Он выразил удивление по поводу отсутствия явных признаков инопланетян и предположил, что, возможно, человечество обнаружит следы давно исчезнувшей инопланетной цивилизации во время исследования космоса.

Маск также отметил, что его космическая компания не столкнулась с доказательствами существования инопланетян, и ни один спутник ее не заметил НЛО. Он выразил беспокойство по поводу того, что в случае наличия развитой цивилизации в Млечном Пути, которая продержалась бы миллион лет, она бы уже давно колонизировала галактику.

Маск предположил, что, возможно, человеческая цивилизация является редким и случайным явлением во Вселенной, и призвал рассматривать ее как небольшую свечу в окружающей тьме.

Ранее Илон Маск заявил, что для создания города на Марсе потребуются 20 лет и миллион человек.