В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен спустя 11 минут.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — сказано в сообщении.

До этого в городе Валуйки Белгородской области объявляли ракетную опасность, которую отменили спустя три минуты.

Вечером 6 мая Гладков сообщал, что украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области.

До этого над Белгородом и Белгородским районом сработали дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) и нейтрализовали семь воздушных целей на подлете к городу.

4 мая в Белгороде произошел взрыв, тогда сообщалось о пяти пострадавших, у них были выявлены черепно-мозговые травмы и осколочные ранения разных частей тела. Позже число жителей Белгорода, которые получили ранения в результате произошедшего в городе взрыва, увеличилось до семи человек.

На следующий день Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Старый Хутор в Белгородской области. В то же время в городе Шебекино упал и сдетонировал украинский дрон. Как рассказал Гладков, в результате атак были повреждены несколько частных домовладений, однако удалось обойтись без пострадавших.

Ранее ВСУ атаковали позиции ВС РФ заминированной мягкой игрушкой на воздушном шаре.