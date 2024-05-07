Блинкен заявил, что США следует продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтону необходимо с позиции силы продвигать свои нормы и стандарты в информационной сфере. Об этом, ссылаясь на выступление госсекретаря на конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско, сообщает РИА Новости.

По словам Блинкена, работа с позиции силы совершенно естественно является лучшей для установления стандартов и продвижения норм по всему миру. Госсекретарь подчеркнул, что способности США по созданию, развитию и размещению технологии определят возможность формировать технологическое будущее.

До этого сенатор США Элизабет Уоррен заявила, что Россия, вероятно, незаконно использует интернет-терминалы Starlink на территории Украины.

6 мая официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не собираются корректировать готовность ядерных сил.

Ранее в США заявили, что не намерены отправлять войска на Украину.