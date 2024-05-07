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В Смоленске ликвидировали пожар на территории кирпичного завода

МЧС: пожар на территории кирпичного завода в Смоленске полностью ликвидирован

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МЧС РФ по Республике Крым

Пожар в Смоленске, где загорелся цех по производству кирпича, полностью ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар на территории кирпичного завода в Смоленске полностью ликвидирован», – отметили в пресс-службе, добавив, что пожарным удалось не допустить перехода огня на соседние здания.

В МЧС подчеркнули, что на месте продолжают работать специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели. Причина возгорания устанавливается.

До этого в МЧС рассказали, что из-за сильного порывистого ветра в цехе по производству кирпича в Смоленске произошло частичное обрушение кровли.

До этого сообщалось, что пожар охватил 1,5 тысячи квадратных метров цеха по производству кирпича.

Ранее стало известно, что пожар в Братском районе Иркутской области ликвидирован.

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