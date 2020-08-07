Явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила 22%

В Белоруссии явка по итогам трех дней предварительного голосования на выборах президента страны составила 22,47%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

Досрочное голосование началось в Белоруссии 4 августа и продлится до 6 августа.

Основной день выборов — 9 августа.

Ранее стало известно, что в Белоруссии избирательные комиссии убрали шторы с кабин для голосования на президентских выборах, чтобы избежать распространения коронавируса.

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