Явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила 22%
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Белоруссии явка по итогам трех дней предварительного голосования на выборах президента страны составила 22,47%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.
Досрочное голосование началось в Белоруссии 4 августа и продлится до 6 августа.
Основной день выборов — 9 августа.
Ранее стало известно, что в Белоруссии избирательные комиссии убрали шторы с кабин для голосования на президентских выборах, чтобы избежать распространения коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Белоруссии с кабин для голосования убрали шторы
— В Белоруссии задержан начальник штаба кандидата в президенты Черечня
— ЦИК Белоруссии назвал преступным создание платформы «Голос»