Посол: задержанные в Белоруссии россияне могут быть работниками ЧОП

Задержанные в Белоруссии россияне могут быть сотрудниками частного предприятия по охране энергетической инфраструктуры и ресурсов за границей, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Об этом пишет РИА «Новости».

«По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси», — сказал Мезенцев.

Посол добавил, что россияне оказались под Минском, потому что опоздали на рейс в третью страну и были вынуждены пересекать Белоруссию транзитом.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Посол РФ был вызван в МИД Белоруссии.

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