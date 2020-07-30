Посол РФ: задержанные в Белоруссии направлялись в другую страну
Задержанные в Белоруссии российские граждане следовали транзитом через Минск в третью страну, имея трудовой договор с зарегистрированной в республике коммерческой фирмой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева.
«Россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну», — сказал дипломат.
Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Посол РФ был вызван в МИД Белоруссии.
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