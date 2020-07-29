Отказавшийся носить маску республиканец заразился коронавирусом в США

Член палаты представителей США, республиканец Луи Гомерт, который ходил по Капитолию без маски, заболел коронавирусом, пишет Politico со ссылкой на несколько информированных источников.

Республиканец в прошлом месяце в беседе с CNN говорил, что ему незачем носить защитную маску, так как его регулярно проверяют на коронавирус. «Если я заболею, вы никогда не увидите меня без маски», — говорил Гомерт.

По данным источников издания, парламентарий должен был был вылететь в Техас 29 июля, но его тест на коронавирус дал положительный результат.

Накануне Гомерт посетил слушания в судебном комитете палаты представителей, где выступал и генпрокурор Уильям Барр. По данным Politico, перед началом слушаний республиканец и Барр тесно общались, и никто из них не надевал маску. Пресс-секретарь министерства юстиции Керри Купец заявила, что Барра проверят на наличие COVID-19.

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