Володин поручил проверить депутатов Госдумы на наличие иностранного гражданства

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил проверить ряд депутатов на наличие иностранного гражданства, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Володин напомнил, что депутатом не может являться гражданин России, который имеет гражданство другого государства или вид на жительство за рубежом.

Запрос информации о возможном наличии иностранного гражданства у некоторых депутатов будет направлен в Центральную избирательную комиссию России, указано в сообщении. Если информация о наличии у них такого гражданства подтвердится, будут приняты «предусмотренные законодательством меры».

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