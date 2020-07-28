Стала известна причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу

Причиной ухода бывшего главы Украины Леонида Кучмы из трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе стал его преклонный возраст. Об этом сообщает газета «Новое время», ссылаясь на источник.

«Ему физически было тяжело справляться», — пояснил источник.

Как сообщалось, Кучма покинул контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера Владимира Зеленского по итогам их встречи. Президент выразил благодарность Кучме за его работу во главе украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ), а также подчеркнул, что деятельность бывшего главы Украины в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной.

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