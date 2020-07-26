В Госдуме обвинили Зеленского в расхождении дел и слов после звонка Путину

Звонок президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину является позитивным шагом, однако слова украинца расходятся с делом. Об этом РИА «Новости» сказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Он отметил, что общение президентов по вопросам прекращения военных действий — это хороший знак, однако этого недостаточно. Депутат полагает, что слова Зеленского расходятся с делом.

«Было бы это все здорово, если бы Зеленский действительно отвечал за все действия и за все поступки», — добавил Вололацкий.

Он отметил, что с момента вступления Зеленского в должность политик много раз делал заявления насчет ситуации в Донбассе, но практически ничего не происходит. Причиной этому, как полагает Вололацкий, является то, что «Зеленский не самостоятельная личность».

«Не он управляет, к большому сожалению, Украиной. Украина находится сегодня под внешним управлением», — резюмировал парламентарий.

Зеленский позвонил Путину в воскресенье, 26 июля. Президенты обсудили урегулирование ситуации на Украине, позитивно оценили дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе и подчеркнули важность их соблюдения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский позвонил Путину

— Зеленский обсудил с Путиным освобождение удерживаемых в РФ украинских граждан

— В Совфеде увидели в звонке Зеленского Путину желание получить поддержку