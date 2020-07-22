Нэнси Пелоси назвала коронавирус «вирусом Трампа»

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сравнила президента Дональда Трампа и коронавирус в интервью CNN.

Она отметила, что Трамп признал свои ошибки, когда 21 июля надел маску на брифинге и попросил американцев последовать его примеру. Пелоси считает, что если бы политик сделал это раньше, то больше американцев последовали его примеру. Но из-за неправильной реакции президента на COVID-19 погибли тысячи граждан.

«На самом деле очевидно, что это вирус Трампа», — заявила Пелоси.

Она выразила надежду, что Трамп приблизится к пониманию реальности пандемии и «этого вируса Трампа».

В настоящее время Соединенные Штаты являются лидерами по числу заразившихся COVID-19 и умерших от вируса. Из 14,7 млн заболевших в мире свыше 3,8 млн случаев приходится на США. При этом в стране скончались после заражения коронавирусом более 141 тыс. человек (всего в мире 611 тыс. смертей).

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