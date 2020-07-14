Бабарико обжалует отказ ЦИК в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Штаб экс-банкира Виктора Бабарико в суде обжалует отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии, заявил юрист штаба Максим Знак. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы хотя бы в суде поймем, что произошло, потому что то, что мы услышали со слов (главы ЦИК), выглядит странно», — сказал Знак.

Также руководитель штаба Мария Колесникова заявила, что власть показала свою слабость, не допустив Бабарико к выборам.

Ранее Центризбирком Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии, назвав причиной письмо из Комитета госконтроля о якобы противоправной деятельности Бабарико и незаконно полученных доходах.

Виктор Бабарико был задержан по подозрению в организации противоправной деятельности «Белгазпромбанка». Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за незаконной деятельностью Бабарико стоит Газпром.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помощница Бабарико задержана в Минске и доставлена в СИЗО

— Бабарико предъявлено уголовное обвинение

— Сыну Бабарико предъявлено обвинение