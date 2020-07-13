Крашенинников: изменение Основного закона избавило страну от конституционного кризиса

Принятые поправки в Основной закон страны, в частности, нивелируют возможность конституционного кризиса, заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, занимающий также пост сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ.

«Когда мы готовили Конституцию 1993 года, мы эти вещи не могли себе представить, у нас вообще не было опыта. Все эти моменты с Конституционным судом, утверждением министров, назначением генерального прокурора — это не теоретические вещи, мы их все учли на основе нашего опыта, в том числе моего», — вспоминает Крашенинников.

«Есть люди, которые скажут, что и сейчас все нормально. Да, сейчас нормально, а что будет через два-три года? Зачем нам закладывать совершенно рукотворные истории, которые могут взорваться?» — задается вопросом парламентарий.

«Давайте обратимся к истории. Кандидатуру Виктора Степановича Черномырдина на должность премьера вносили в Госдуму два раза, а потом стали разбирать ситуацию, нужно это в третий раз или нет, кто бы от этого выиграл. Выиграли бы совершенно точно не президент и не премьер. Тогда Ельцину хватило мудрости представить кандидатуру Евгения Максимовича Примакова, это серьезно разрядило кризис, взаимоотношение с парламентом стало совершенно другим, нормализовали ситуацию в обществе», — констатирует Крашенинников.

«Поправка в конституцию убирает возможность такого потенциального кризиса», — уверен он.