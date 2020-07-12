В ЕС раскритиковали подход России к резолюции о гумпомощи Сирии

Подход России и Китая к голосованию по резолюции о трансграничной гуманитарной помощи Сирии является неконструктивным, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Резолюция, принятая после неоднократных вето со стороны России и Китая, оставляет доступным для ООН лишь один из двух пропускных пунктов, указано в заявлении Борреля. Отмечается, что этот факт «вызывает глубокую обеспокоенность».

Действия России и Китая при голосовании по резолюции в Совете Безопасности (СБ) ООН являются неконструктивными и вызывают сожаление на фоне высокой потребности Сирии в гуманитарной помощи в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, отмечает Боррель.

Ранее сообщалось, что СБ ООН принял резолюцию о трансграничной помощи Сирии с пятой попытки. Россия была одной из трех воздержавшихся от голосования стран.

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