Набиуллина дала прогноз по месячному темпу роста цен

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что месячный темп роста цен к концу года будет на уровне 4% и даже ниже. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

В пятницу, 26 апреля, стало известно, что Центробанк РФ третий раз подряд оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых. В Банке России пояснили, что в настоящее время инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается на высоком уровне. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, который превышает возможности расширения предложения, темпы роста цен будут возвращаться к цели в 4% несколько медленнее, чем ЦБ прогнозировал в феврале.

Позднее Набиуллина сообщила, что Банк России допускает сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне с учетом сохранения текущих показателей инфляции в стране. Она уточнила, что при слишком медленной дезинфляции не исключается сохранения текущей ключевой ставки до конца года.

Ранее Путин сослался на главу ЦБ, говоря об угрозе инфляции.