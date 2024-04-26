Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Набиуллина дала прогноз по месячному темпу роста цен

Набиуллина: месячный темп роста цен к концу года не превысит 4%

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что месячный темп роста цен к концу года будет на уровне 4% и даже ниже. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

В пятницу, 26 апреля, стало известно, что Центробанк РФ третий раз подряд оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых. В Банке России пояснили, что в настоящее время инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается на высоком уровне. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, который превышает возможности расширения предложения, темпы роста цен будут возвращаться к цели в 4% несколько медленнее, чем ЦБ прогнозировал в феврале.

Позднее Набиуллина сообщила, что Банк России допускает сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне с учетом сохранения текущих показателей инфляции в стране. Она уточнила, что при слишком медленной дезинфляции не исключается сохранения текущей ключевой ставки до конца года.

Ранее Путин сослался на главу ЦБ, говоря об угрозе инфляции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами