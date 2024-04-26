«Зачем нужен такой брак?» Жена Карпина рассказала о ссорах с мужем

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отвечала на вопросы подписчиков, в том числе она рассказала, бывают ли у них в семье ссоры.

«Очень редко бывают, всегда по пустякам. Никогда не было, чтобы мы хотя бы день не разговаривали. Для меня лично это дичь какая-то. Если я могу день прожить и не говорить с ним, а тем более несколько дней, то смогу и 10 лет?! Зачем тогда вообще нужен такой брак?! Изводить себя, партнера», — ответила Карпина.

В июне 2017 года Карпины сыграли свадьбу. В сентябре 2018 года у них родилась дочь Дарья. В апреле 2020-го в семье появилась еще одна девочка, Александра.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» идет восьмой позиции, имея в активе 37 очков.

Ранее жена Карпина подвергла критике дороги в Ростове.