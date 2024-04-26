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Алсу о победе дочери на «Голосе»: «Хочу публично извиниться»

Певица Алсу извинилась за нечестную победу дочери Микеллы на «Голос.Дети»

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mikellaabramova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Алсу извинилась перед зрителями «Голоса.Дети» за то, что ее дочь Микелла одержала нечестную победу на шоу в 2019 году. Свою речь исполнительница произнесла в YouTube-беседе с Натальей Подольской.

«Это было неправильно с моей стороны. Поэтому я хочу и перед Микеллой извиниться, и перед всеми остальными, сказать, что уже произошло так, как произошло», — заявила артистка.

Алсу призналась, что воспользовалась известностью, чтобы призвать поклонников проголосовать за свою дочь. Она заявила, что по итогу «не рассчитала» и добавила, что просто хотела помочь своему ребенку, как любая мама.

Победу дочери Алсу на «Голосе» аннулировали, выявив накрутку голосов. Спустя несколько месяцев после шоу певица призналась, что использовала свои соцсети для победы дочери и даже покупала ей голоса.

В 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова, в браке у них появились две дочери и сын. В 2023 году в сети появились слухи о разладе в отношениях супругов.

Ранее Мария Машкова рассказала о разрушенных отношениях с отцом.

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