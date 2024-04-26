Набиуллина ответила на вопрос о новом дизайне купюры в 1000 рублей

Банк России продолжает работу над новым дизайном купюры в 1000 рублей, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Главе регулятора напомнили, что новую купюру ЦБ планировал представить в первом квартале 2024 года, однако этого так и не произошло.

«Что касается обновленной купюры, нового дизайна, работа по нему продолжается, идет. Мы обсуждаем с экспертами», — ответила Набиуллина.

По ее словам, этот вопрос находится в работе.

16 октября 2023 года Центробанк показал новые банкноты номиналом 1000 рублей, однако их дизайн раскритиковали в Русской православной церкви (РПЦ). Там оказались недовольны отсутствием изображения храма.

После этого Банк России решил остановить выпуск банкноты, в широкое обращение она не поступила. Регулятор пообещал доработать обновленный дизайн купюры.

В конце октября Набиуллина заявила, что обновленный дизайн купюры в 1 тыс. рублей представят в 2024 году. При этом она отмечала, что изменится только оборотная сторона этой купюры, а лицевая сторона останется, как и предполагалось раньше.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с новыми купюрами в 5 тыс. рублей.