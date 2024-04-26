В США сочли, что Трамп правил США из соображений нарциссизма

Экс-президент США Дональд Трамп якобы не имел глубокого понимания динамики международных отношений, управляя страной из соображений нарциссизма и реваншизма. Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета Washington Post.

«По словам одного из европейских послов, который общался с ним на посту президента, Трамп часто ставил союзников в тупик своими решениями и не обладал тонким пониманием международных отношений, и многие лидеры полагали, что он управляет страной из нарциссизма и мести», - говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, на фоне стремления вернуться в Белый дом, Трамп регулярно общается с иностранными чиновниками, стремясь повлиять на их мнение «по ряду вопросов, центральным из которых выступает урегулирование украинского конфликта. Подчеркивается, что в этом вопросе Трамп и действующий президент США Джо Байден «придерживаются разных взглядов».

До этого Трамп заявлял, что возобновление сотрудничества с премьером Венгрии Виктором Орбаном и восстановление консерватизма входит в интересы США при следующем президенте.

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