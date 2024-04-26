На Урале педагог с 29-летним опытом назвала воспитанников «утырками»

В Белоярском районе Свердловской области родители обвиняют воспитательницу в том, что она назвала детей «утырками». Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в поселке Студенческом. Утром отцы и матери воспитанников заметили в чате группы сообщение, которое предназначалось другому человеку.

«Аня, привет. Сколько у тебя сегодня пришло утырков?», – спросила женщина.

В беседе с журналистами родители заявили, что не были готовы к подобному со стороны педагога. Сама воспитательница заявила, что это была случайность.

«Это была опечатка, комментарии я давать не буду, я перед всеми извинилась», – поделилась женщина с журналистами.

В беседе с матерью другого ребенка, воспитательница сказала, что «утырками» между собой коллеги называют детей из соседнего поселка, которые также ходят в этот детский сад. По словам педагога, воспитанники «ничего не понимают».

По словам родителей, воспитательница в профессии уже 29 лет. Женщина постоянно проходит курсы и семинары, чтобы повышать квалификацию.

Сложившуюся ситуацию разберут на родительском собрании.

Ранее педагог изнасиловала 14-летнего ученика в школьном классе.