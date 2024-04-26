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Экс-вратарь «Спартака» рассказал, как изменилась команда при Слишковиче

Экс-вратарь Нигматуллин: пока рано хвалить тренера «Спартака» Слишковича

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин оценил изменения в игре команды под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича. В комментарии «Газете.Ru» эксперт подчеркнул, что позитивные изменения есть, но хвалить специалиста рано.

«Команда чувствует себя более раскрепощенно, в игре «Спартака» изменения есть. Видно поступательное движение: команда не проигрывает и мало пропускает. Но хвалить Слишковича пока рановато, слишком мало времени прошло. Скорее, это эмоциональный всплеск команды в связи с долгожданным увольнением Абаскаля», — считает Нигматуллин.

На данный момент «Спартак», набрав 39 очков, идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, на 11 баллов отставая от лидирующего «Зенита». Командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера руководит Владимир Слишкович, прежде ассистировавший испанцу Гильермо Абаскалю, уволенному с должности наставника красно-белых 14 апреля. При Слишковиче «Спартак» сыграл вничью 0:0 с «Зенитом» в Кубке России и с ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также разгромил в гостях «Ростов» 5:1.

Ранее Нигматуллин признался, что получил больше удовольствия от матча «Локо» с «Пари НН», чем от дерби ЦСКА — «Спартак».

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