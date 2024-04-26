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Путин назвал сферы занятости, в которых могут проявить себя ветераны СВО

Путин: ветераны СВО в будущем проявят себя в сфере образования и органах власти

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Александр Казаков/РИА Новости

Ветераны специальной военной операции (СВО) в будущем смогут проявить себя в образовании, структурах власти и иных сферах занятости. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в рамках заседания Совета законодателей, пишет РИА Новости.

Глава государства напомнил о запуске специальной кадровой программы «Время героев» для солдат и офицеров, хорошо показавших себя в боевых действиях на фронте.

«Уверен, что также достойно они проявят себя и в будущей работе, органах власти, области образования», — полагает российский лидер.

По мнению президента, ветераны спецоперации смогут отлично трудиться на «ведущих позициях во всех сферах».

В декабре Путин поставил участников спецоперации в один ряд с ветеранами Великой Отечественной войны. По его словам, участники СВО достойно продолжают традиции ветеранов ВОВ.

В июле Путин заявлял, что Российская Федерация должна создать все условия для участия ветеранов спецоперации в активной общественной деятельности.

Ранее Путин назвал основные задачи, связанные с поддержкой участников СВО.

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