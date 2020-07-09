Зеленский продал дом и переехал в государственную резиденцию
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Президент Украины Владимир Зеленский продал загородный участок земли в Киевской области с расположенным на нем домом, сообщает офис главы государства в своем Telegram-канале.
Зеленский и его семья временно будут проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа», указано в сообщении.
При этом президент уведомил Национальное агентство по предупреждению коррупции об изменении имущественного состояния, вся информация отражена в Едином государственном реестре деклараций.
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