Зеленский продал дом и переехал в государственную резиденцию

Президент Украины Владимир Зеленский продал загородный участок земли в Киевской области с расположенным на нем домом, сообщает офис главы государства в своем Telegram-канале.

Зеленский и его семья временно будут проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа», указано в сообщении.

При этом президент уведомил Национальное агентство по предупреждению коррупции об изменении имущественного состояния, вся информация отражена в Едином государственном реестре деклараций.

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