Козак назвал условие проведения саммита «нормандской четверки»

Перед проведением следующего саммита «нормандской четверки» необходимо выполнить в полном объеме решения, принятые в ходе встречи лидеров стран формата 9 декабря прошлого года, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Козака, говорить о новом саммите сейчас «очень, очень рано».

В частности, перед ним необходимо реализовать «весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта». Речь идет о «десятках законов», которые необходимо согласовать с Донбассом и провести через парламент, добавил Козак.

Ранее в Берлине состоялась встреча политсоветников в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия. — примечание «Газеты.Ru»).

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