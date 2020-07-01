Путин: созданы предпосылки для дипломатического урегулирования в Сирии

Предпосылки для политико-дипломатического урегулирования конфликта в Сирии уже созданы, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с главами Турции и Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время удалось реализовать не все решения, однако российско-турецкие усилия по урегулированию «приносят ощутимые результаты», отметил глава государства.

При этом Путин предложил создать условия для встречи сторон сирийского конфликта.

Ранее сообщалось, что президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган проводят видеосаммит по вопросам сирийского урегулирования.

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