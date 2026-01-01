Удар Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в Хорлах показывает агонию киевского режима. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы в ночь на 1 января. По словам губернатора Владимира Сальдо, удар был целенаправленным и осуществлен практически в момент новогоднего боя курантов. При этом ВСУ использовали беспилотник с зажигательной смесью, уточнил глава региона.

По предварительной информации, более 50 человек пострадали, еще 24 не выжили, в том числе ребенок. Сальдо уточнил, что люди не смогли выбраться из огня. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, в настоящее время оно ликвидировано.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал чудовищной атаку ВСУ в Херсонской области. Он отметил, что от «киевского режима» нельзя ожидать ничего другого.

Ранее Сальдо заявил, что британские спецслужбы причастны к атаке в Хорлах.