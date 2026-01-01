Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Глава Херсонской области рассказал, что скрывается за атакой ВСУ на Хорлы

Сальдо: удар ВСУ по Хорлам показывает агонию киевского режима
Алексей Филиппов/РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в Хорлах показывает агонию киевского режима. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы в ночь на 1 января. По словам губернатора Владимира Сальдо, удар был целенаправленным и осуществлен практически в момент новогоднего боя курантов. При этом ВСУ использовали беспилотник с зажигательной смесью, уточнил глава региона.

По предварительной информации, более 50 человек пострадали, еще 24 не выжили, в том числе ребенок. Сальдо уточнил, что люди не смогли выбраться из огня. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, в настоящее время оно ликвидировано.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал чудовищной атаку ВСУ в Херсонской области. Он отметил, что от «киевского режима» нельзя ожидать ничего другого.

Ранее Сальдо заявил, что британские спецслужбы причастны к атаке в Хорлах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27544513_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+