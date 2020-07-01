Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.

На избирательный участок в Одинцовском городском округе Андрей Воробьев пришёл с супругой.

«Голосование проходит в непривычной обстановке - экипированы и члены избирательной комиссии, и наблюдатели. У нас почти 4,2 тыс. участков и, когда идёт поток людей, это требует мер предосторожности в новых условиях, - сказал Андрей Воробьев. - Мы организовали голосование и на избирательных участках, и на улице, и на дому. Хотел бы поблагодарить жителей Подмосковья - на протяжении всей недели они находят возможность, чтобы прийти и отдать свой голос. Конституция - наш основной закон».

На территории Московской области 5 808 930 участников голосования. Для них открыты 4 134 основных участка: в административных зданиях – 218, в помещениях учреждений образования – 2 558, в помещениях учреждений культуры – 1 023, в офисных, торговых центрах – 6, в воинских частях – 17, в учреждениях здравоохранения – 67, в иных помещениях – 245.

По данным Мособлизбиркома явка в Подмосковье на голосовании по поправкам в Конституцию на 12.00 составила 64,49 % от общего числа голосующих (или 3 млн 724 тыс человек).